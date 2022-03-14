موسم رمضان ينعش مبيعات «محمد» من الفوانيس: السعر يبدأ من 7.5 جنيه

شهدت محافظة السويس نشاطًا ملحوظًا فى سوق بيع الفوانيس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ تفنن التجار فى عرض بضاعتهم بالشكل الذى يجذب الزبائن حيث تم تزيين المحلات التى تبيع الفوانيس بأسعار مخفضة تصل إلى 7.5 جنيه.

توافر أشكال وأنواع مختلفة من الفوانيس بأسعار زهيدة

وقال محمد مرسي، تاجر فوانيس ولعب، إنه يحرص خلال عرض البضاعة أن ترضي جميع الأذواق، وهناك أشكال متنوعة من التصميمات منها ما يعود إلى فترة التسعينات مثل «بوجي وطمطم»، وأخرى على الطراز الحديث: «الفانوس سعره بيبدأ من 7.5 وعلى حسب الأشكال اللي الزبون بيختارها، يعني مثلا فيه عندي حاجات بـ10 جنيهات و65 جنيهًا، وحاجات تانية بتبتدي من 100 جنيه، والفوانيس فيها قديم وجديد، زي باتمان والعرائس المضيئة، واللي بتغني أغاني رمضان، كل زبون بييجي هيلاقي طلبه»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

«محمد»: مبدورش على الربح وثقة الزبون أهم

وأكد تاجر الفوانيس بمنطقة «الأربعين» بمحافظة السويس، أنه يوفر لعملائه فوانيس بسعر الجملة وليس بها هامش ربح كبير، كما أنه لا يعمل فى الفوانيس الحديثة فقط بل هناك بعض الأنواع التى تعمل بالشموع ولها أشكال متعددة وكذلك أسعارها تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 115 للفوانيس المصنوعة من المعادن التى لا تصدأ: «مبدورش على الربح، على قد ما يهمني إني أكسب ثقة الزبون والبضاعة تعجبه وتكون على الذوق اللي يناسبه».

يبيع «محمد» أشكالا أخرى من الفوانيس ولكنها تشبه أكثر التحف الأثرية وهي مخصصة لمن يرغب في تزيين المنزل: «عندي حاجات زي التحف كده، منها بائع الفول والترمس بعربة عليها قلل، فضلًا عن أنها بها إضاءة وصوت، وأسعارها مخفضة وفي المتناول»، مشيرا إلى أن خفض الأسعار انعكس على نشاط السوق حيث نفدت من عنده عدد من المعروضات لأن أسعارها مناسبة.

«أكتر حاجة ليها رواج هي الفوانيس الخشبية».. إقبال مرتفع يشهده البائع على تلك النوعية من الفوانيس، إذ يفضلها البعض لمتانتها وخفتها فى نفس الوقت، كما يوجد منها ميداليات مضيئة: «سعرها من 10 جنيهات، والحمدلله الحال ماشي»