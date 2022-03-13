أسعار فوانيس رمضان 2022 الزينة في الأسواق المصرية.. لو بتفكر تشتري

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم لعام 2022، تلك المناسبة التي يحرص المواطنون على الاستعداد لها والاحتفال بها بتزيين المنازل والطرقات بزينة رمضان، كما أنهم يحرصون على شراء الفوانيس الزينة التي يتم تعليقها في مدخل العمارة أو أمام المنازل، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار فوانيس رمضان 2022 الزينة في الأسواق المصرية.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار فوانيس رمضان 2022 الزينة في الأسواق المصرية، ومنافذ بيع الفوانيس بمختلف أحجامها، وفق حديث أحد تجار الفوانيس في منطقة وسط البلد أحمد علي لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

سعر أكبر فانوس رمضان 2022 في مصر

تلجأ المولات والفنادق الكبيرة مع اقتراب شهر رمضان الكريم إلى تزيين المقر الخاص بها، لإضفاء الأجواء الرمضانية على تلك الأماكن لجذب الزائرين، ما يجعلهم يبحثون عن أكبر فانوس رمضان ليتم شراء، ويصل سعر أكبر فانوس رمضان، والذي يبلغ طوله 7.5 متر قيمة تصل إلى 40 ألف جنيه.

أسعار الفوانيس في مصر

- الفانوس الخشب حجم صغير: يبدأ سعر الفانوس الخشب حجم صغير من 25 جنيها ويصل حتى 30 جنيها، ويكون ذلك مناسب لوضعه في غرفة المنزل.

- الفانوس الخشب حجم متوسط: يبدأ سعر الفانوس الخشب حجم متوسط من 50 جنيها ويصل حتى 80 جنيها، ويكون ذلك مناسب لوضعه في غرفة المنزل.

- الفانوس الخشب كبير الحجم: يبدأ سعر الفانوس الخشب كبير الحجم من 250 جنيها ويصل حتى 350 جنيها، ويكون ذلك مناسب لوضعه في مدخل المنزل.

- الفانوس الصاج بارتفاع 1.5 متر: يبدأ سعر الفانوس الصاج الذي يبلغ طوله 1.5 متر من 750 جنيها، ويصل حتى 900 جنيها.

- الفانوس الصاج بارتفاع 2.5 متر: ويصل سعر فانوس رمضان إلى مبلغ 1700 جنيه، ويكون ذلك مناسبا لتعليقه في الطرقات وأمام المنازل.