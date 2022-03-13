ليلى طاهر تكشف تطورات حالتها الصحية.. تستكمل العلاج بالمنزل

تواصل الفنانة ليلى طاهر العلاج من مضاعفات كسر في القدم إثر سقوطها، استلزم عملية جراحية.

طمأنت طاهر جمهورها خلال تصريحات صحفية خاصة لـ«الوطن» على حالتها الصحية، وقالت ليلى طاهر: «الحمد لله أنا بقيت أحسن من الأول كتير، ولكن ما زلت متواجدة في المنزل أخضع للعلاج للتعافي بشكل كامل».

تطورات الحالة الصحية لـ ليلى طاهر

وشكرت الفنانة ليلى طاهر كل الجمهور والأصدقاء الذين كانوا حريصين خلال الفترة الماضية على السؤال عنها، ومتابعة حالتها بشكل دائم للاطمئنان على صحتها والوقوف بجانبها.

وعن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، قالت طاهر إنها اتخذت قرارًا لا رجعة فيه باكتفائها بما قدمته خلال مشوارها الفني، ولن تعود للتمثيل مرة أخرى حتى ولو عرض عليها دور أعجبها.

وتابعت طاهر بأنها خلال الفترة الماضية كانت تعرض عليها أعمال لا تليق بها، وأنها لن تتنازل أبدًا عن ما قدمته، بأدوار لا تناسبها، ولتترك مساحة للأجيال الجديدة، فهذه هي سنة الحياة، وأن لها أعمالًا تفخر بها وتعتز بها كثيرة تدعو الجمهور لمشاهدتها طوال الوقت.

وأكدت طاهر أن قرارها منذ فترة طويلة وليس وليد اللحظة، وأن إصابتها ليس لها أي علاقة بهذا القرار إطلاقًا، فقد كشفت عن نيتها عدم العمل في التمثيل مرة أخرى منذ فترة بعيدة، والقرار ليس بجديد.

إصابة ليلى طاهر بكسر في القدم

يذكر أن الفنانة ليلي طاهر كانت قد تعرضت للإصابة خلال الفترة الأخيرة، وهي عبارة عن كسر في القدم نتجت عنه مضاعفات أخضعتها لعملية جراحية في أحد المستشفيات ولكنها خرجت مؤخرًا وهي بصحة جيدة.