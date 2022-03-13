حمادة يعول أسرته من عربة فول بكفر الشيخ: «بقالي 17 سنة وزبايني دكاترة»

جاء حمادة الصعيدي، 35 عامًا، من محافظة المنيا إلى كفر الشيخ، بحثًا عن الرزق، بعدما ضاق به الحال في بلدته، وأصبح مسؤولا عن رعاية أسرته ووالدته، فقرر إنشاء عربة خشبية، بعجلات متحركة، ليبدأ مشروعه في بيع الفول في الشارع منذ 17 عاماً، ليعرفه أبناء كفر الشيخ عن ظهر قلب.

يستيقظ الصعيدي فجر كل يوم، يبدأ في تجهيز «قدرة الفول»، ومستلزماته من الأطباق والفلافل والطماطم والعيش وغيرهم، يتحرك من منزله المستأجر ليستقر أمام مستشفى كفر الشيخ العام، ليمارس مهام عمله كبائع فول لساعات طويلة «بقالي 17 سنة بشتغل علشان أقدر أصرف على أسرتي، وجيت من المنيا لهنا يمكن علشان رزقي ربنا كاتبهولي في المكان ده، والحمدلله الناس بقت عارفاني من سنين وبتدعمني».

الصعيدي يستقبل زبائنه بابتسامة

ابتسامة كبيرة يستقبل بها الصعيدي زبائنه من أبناء كفر الشيخ، جعلته محبوباً بين الجميع وبخاصة أطباء وممرضات المستشفى الذين يتناولون إفطارهم كل صباح من يديه، «الناس هنا طيبة وكلهم عرفوني وبحب أضحك في وش الكل ودا سبب نجاحي هنا، أنا زبايني دكاترة وبشوات ومواطنين غلابة وكل الطبقات، واستقريت أمام المستشفى العام لأنه مكان كويس وأنا بقدم طبق فول محدش يعرف يعمل في حلاوته ونظافة العربية هي سبب في إقبال الناس عليا».

10 جنيهات الطلب.. وساندويتش الديناميت الأشهر

اشتهر بساندويتش الديناميت من يده والطلب عنده بـ10 جنيهات وهو عبارة عن طبق فول بالزيت الحار والطماطم، وطبق بصل وطبق سلطة ومخلل، وخبز، يقدمهم حمادة صاحب عربة الفول لزبائنه لينبهروا من طعمه: «الناس نفسها تعرف سر الصنعة، ودايما يقولولي الفول ده ملوش مثيل في كفر الشيخ، وأنا بقول أن السر في الرضا وإتقان العمل والتوفيق من ربنا، والحمدلله أسعاري تنافس الجميع».

وتابع: «عندي خدمة ما بعد البيع بجيب كولدير مياه علشان الناس تشرب ومناديل علشان تمسح إيديها مجانا، ومببخلش على الغلابة علشان كدة ربنا بيراضيني وكفاية حب الناس ليا».