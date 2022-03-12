«إسراء» تقدم فساتين سواريه لعرائس كفر الشيخ بـ50 جنيهاً: «حبيت أفرحهم»

الصدفة وحدها جعلت فتاة صغيرة تبدع وتتميز في تفصيل الفساتين بمختلف أنواعها، لكنها عشقت فساتين السهرة أو «السواريه»، فمنذ صغرها كانت تقوم بتفصيل فساتينها بنفسها، حتى لاحظت والدتها هوايتها، فدعمتها وشجعتها على الاستمرار، لتلتحق «إسراء عادل طلحة»، صاحبة الـ27 عاماً، بكلية الفنون الجميلة، لتصقل موهبتها بالجانب التعليمي المتخصص، وسريعاً ما انتشر صيتها في محافظة كفر الشيخ، حتى أصبح الأهالي والعرائس يعرفونها عن ظهر قلب.

«إسراء» تصقل موهبتها بدراسة الفنون الجميلة

«كنت بأعشق الخياطة والتفصيل من صغري، وكنت بأفصل فساتيني بنفسي، فأمي لاحظت ده، وبدأت تشجعني أني أستمر، وكنت بأحب الفن والذوق العالي، علشان كده فضلت ألتحق بكلية الفنون الجميلة، لصقل مهاراتي، وبعدين فتحت أتيليه خاص بي، يضم كافة أذواق الفساتين السواريه، وقمت باستيراد الفساتين وإدخال بصمتي الخاصة عليها، زي إضافة اسكتينشن ليها».

الناس لم تصدق في البداية ثم انبهروا بالحقيقة

فتيات كثيرات يذهبن إلى «إسراء»، رغبةً منهم في ارتداء فساتين سهرة بديعة وجميلة، لكنها تفوق قدراتهن المالية، لذلك قررت الفتاة الصغيرة أن تدخل الفرحة على قلوب العرائس، اللاتي لا يتوفر معهن الأموال لشراء الفساتين، وقالت عن ذلك: «كان فيه بنات بتجيلي ومش قادرة تدفع تمن الفستان اللي هتلبسه في خطوبتها أو مناسبات خاصة بيهم، فحبيت أفرح البنات والعرائس وقلت إن الفستان أبو ألف وألفين جنيه، هأبيعه بس بـ50 جنيه، وعملت ده على جروب على فيسبوك، والناس مكنتش مصدقة، لكن فعلاً انبهروا، وفرحت بنات وعرايس كتير».

عرض بـ50 جنيها على أكثر من 50 فستاناً، لإدخال الفرحة على قلوب الفتيات وخاصة غير القادرات: «عملت عرض على أكتر من 50 فستاناً، ومكنش عندي تصاميم محددة، لا بالعكس كان فيه فستان بأكتر من ألفين جنيه، خدته عروسة بـ50 جنيهاً، وكانت فرحانة لدرجة البكاء، وناوية مع كل كوليكشن جديد أعمل نفس العرض، علشان أفرح البنات».

«إسراء» عن إشادة زبائنها: «فرحوني»

إشادات كبيرة تلقتها «إسراء» من الفتيات اللاتي حصلن على الفساتين، لتتحول صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى مدح فيها وإشادة بعروضها، وقالت عن ذلك: «البنات حولوا صفحتي لمكان للإشادة، وفرحت بإشادتهم، مش بس كدا، أنا لما بنت بتجيلي وتقولي مش عارفة ألبس إيه، أنا بلبسها على ذوقي، لأني بأكون مقتنعة بكل موديلاتي اللي بجيبها، ونفسي أفرح بنات أكتر، وبقالي أكتر من سنتين في الموضوع ده، وبقول لكل بنت متشيليش هم الفستان، تعالي وأنا هلبسك بـ50 جنيه بس».

تحلم الفتاة بعمل براند خاص باسمها في عالم الموضة، وافتتاح فروع في كل محافظات مصر: «بأحلم يكون لي براند خاص، ويكون لي فروع في كافة المحافظات، وإن شاء الله هوصل لده، لأن أنا بأحب الشغل».