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السيسي يوجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح في الموسم الجديد

كتب:

محمد أبوعمرة
05:16 م | الأحد 13 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

تشجيع المزارعين

وأضاف راضي أن الرئيس يوجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

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بقلم محمد أبوعمرة