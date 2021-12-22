«زراعة الشرقية»: 820 جنيها سعر أردب القمح في الموسم الحالي

قال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إن المحافظة شهدت زراعة ما يقرب من 400 ألف فدان من القمح، مشيرًا إلى أن التوريد يبدأ من 15 أبريل وينتهي بعدها بـ 3 أشهر، وفي الموسم الماضي وردت المحافظة 650 ألفا و70 كيلو من خلال التنسيق مع التموين.

لاشين: سعر التوريد في الموسم الماضي كان 725 جنيها للأردب

وأضاف لاشين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن سعر التوريد في الموسم الماضي كان 725 جنيها للأردب، وسيبلغ سعر الأردب في هذا الموسم 820 جنيها، حتى تكون هذه الزيادة حافزا للفلاح المصري.

لاشين: القمح محصول استراتيجي ومهم للدولة

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية: «القمح محصول استراتيجي ومهم للدولة، لذلك فنحن نعمل عليه قبل موسم الزراعة، بداية من توفير التقاوي التي نجود بزراعتها في المحافظة، من خلال الخارطة الصنفية التي نعدها لزراعة المحاصيل في أماكنها المطلوبة لتحقيق أعلى إنتاجية، لذلك فنحن نحافظ عليها ونوعي المزارعين بأهمية تطبيقها على أرض الواقع».

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة المساحات المزرعة على المصاطب، حيث تستهلك نصف التقاوي المستهلكة في الأراضي العادية، كما ترشد استهلاك المياه بنسبة 25%، كما تنتج ما يتراوح بين 3 و5 أفدنة في نهاية الموسم.