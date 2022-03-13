في ذكرى ميلاده.. سبب امتناع محمد عبدالوهاب عن التمثيل وكواليس «شيء من العذاب»

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، فهو من مواليد حي باب الشعرية بالقاهرة، بدأ مسيرته في الغناء وهو في سن السابعة، وسجل أول تسجيلاته وهو لا يبلغ من العمر سوى 13 عامًا، ودخل في عالم السينما بأول فيلم غنائي له وهو «الوردة البيضاء» وهو عمره 29 سنة، وآخر فيلم ظهر به كان «منتهى الفرح» وذلك في عام 1963.

وفي لقاء تليفزيوني سابق للموسيقار محمد عبدالوهاب، قال إنه امتنع عن التمثيل السينمائي لمدة كبيرة، موضحًا أن الجمهور لا يتقبله إلا في ثوب موسيقي وليست في قالب الممثل، وأنه أيضًا لم يحظَ بأدوار تليق به وتتماشى مع طبيعته وأفكاره.

رأي «محمد عبدالوهاب» في مسلسله الإذاعي

وأضاف «عبدالوهاب» رأيه الشخصي عن دوره في المسلسل الإذاعي الذي قدمه مع الفنانة نيللي وهو «شيء من العذاب»، بأن ذلك المسلسل كان عبارة عن تجسيد لقصة حياته منذ ولادته حتى وفاة الشاعر أحمد شوقي الذي كان له بمثابة الداعم والمساعد الأول له في بداية مشواره الفني.

حديثه عن مجريات قصة المسلسل

وأشار الموسيقار الراحل إلى أن مجريات المسلسل كانت محاكاة عن بلوغه فترة شبابه، وبدايته عن رحلة البحث عن شخصيته لتكوينها، ورأيه في الفن والحياة بشكل عام من وجهة نظره، «كنت ممكن أعمل الحكايات دي كلها في شكل محاضرات ولكن دمها كان هيبقى تقيل أوي»، لذا المؤلف أحمد رجب اختار هذا الفيض الروائي واختار محاكاة تلك الأمور في قالب فني بحت.

فكان «عبدالوهاب» مشهورًا بين الملوك والأمراء، ليصبح من أحد أهم الأركان الأساسية في الموسيقى العربية الحديثة، ويذكر أن أول عمل فني جمعه وهو والست أم كلثوم كانت أغنية «انت عمري» وذلك في عام 1964، ودرس العود والموسيقى في معهد القاهرة للموسيقى العربية، ونظرًا لارتجاله على آلة العود ازدادت شهرته بسرعة فائقة.