مخرج «مكتوب عليا»: تصوير أكثر من 50% من المسلسل

قال المخرج خالد الحلفاوي، مخرج مسلسل «مكتوب عليا»، إن فكرة المسلسل جديدة ولم توجد من قبل ولا يريد أن يحرقها ولكن المسلسل يتحدث عن اختيارات الإنسان في الحياة ومفترق الطرق، مبينا أن الإنسان حر في اختيار الأمر الذي يريده دون أي فرض عليه مسبق ولكن كل هذا في إطار كوميدي، مبينا أن نجوم المسلسل هم عمرو عبد الجليل وأكرم حسني وآيتن عامر، والفنانة هنادي مهنا، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، وعدد من النجوم الشباب.

الانتهاء من أكثر من 50% من تصوير المسلسل

وأضاف «الحلفاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، أمس الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه تعامل مع الممثل أكرم حسني في فيلم نادي الرجال السري، ولكنه يعمل لأول مرة مع عمرو عبد الجليل والفنانة هنادي مهنا، مؤكدا أنه انتهى من نحو 50% من المسلسل أو أكثر من ذلك قليلا من أجل الاستعداد لإنهائه في أقرب وقت لعرضه في شهر رمضان المقبل 2022، وسيعرض المسلسل على فضائية dmc وسط عدد كبير من المسلسلات التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آيتن عامر تطرح بوستر المسلسل الدعائي

يذكر أن الفنانة آيتن عامر طرحت بوستر مسلسل مكتوب عليا عبر صفحتها على فيسبوك، قائلة: «إحنا عيله جلجل..عيله شبه أي عيلة مصرية وفي يوم صحينا من النوم.. مش هنقولكم طبعا حصل إيه.. مكتوب عليا رمضان 2022».