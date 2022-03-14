علبة شيكولاتة بـ1280 جنيها تثير ضجة على مواقع التواصل.. «الجمارك» توضح

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، ورقة تخليص جمركي خاصة بعلبة شوكولاتة مستوردة من الخارج، لا يتجاوز سعرها الأصلي 120 جنيها مصريا، في حين بلغت تكلفتها 1284 جنيها بعد احتساب الضرائب والرسوم الجمركية، هذا ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولكن مصدر بالجمارك نفى ذلك مؤكدا أن الواقعة مبالغ فيها.

وأفاد بيان التخليص الجمركي لعلبة الشوكولاتة التي تم إرسالها إلى مصر عن طريق «دي اتش ال- DHL»، وفق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكاليف الجمارك بلغت 180 جنيها، في حين تم تقدير ضريبة قيمة مضافة بقيمة 68 جنيها، و10 جنيهات مصاريف البريد المصري.

رسوم وضرائب تجاوزت 10 أضعاف الثمن الأصلي للشوكولاتة

وبلغت الجمارك الإضافية على علبة الشوكولاتة نحو 259 جنيها، و200 جنيه تحت بند الرخصة، و2.2 جنيه رسوم أعمال ورقية، و260 جنيها رسوم تخليص جمركي.

ولم تتوقف الرسوم والضرائب المفروضة على الشوكولاتة المستوردة عند هذا الحد بحسب ما تم تداوله، بل إضافة بند دفعة مقدمة بمبلغ 220 جنيها، وضريبتي قيمة مضافة على خدمة DHL مصروفات كل منهما 59.11 و26 جنيها، بحسب صورة التخليص الجمركي المتداولة.

الضرائب تنفي صحة البيانات الواردة

فيما نفى مصدر مسؤول بالضرائب، صحة ما تم تداوله عبر الفيسبوك، مؤكداً عدم صحة كثير من بنود التخليص الجمركي: «كلام غير دقيق وأرقام مبالغ فيها».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ بنود وبيانات التخليص الجمركي المتعلقة بالضرائب «غير صحيحة بالمرة»، وشكك في منطقية بعض الأرقام، مثل تكرار بند ضريبة القيمة المضافة، وبندي «الدفعة المقدمة» و«الرخصة» لبعض السلع المستوردة مثل السيارات وليس شوكولاتة، كما أنَّ حساب بند التخليص الجمركي مبالغ فيه.

أغلب البنود ليس لها علاقة بالجمارك

وأوضح المصدر أنَّه عند التدقيق في أغلب البنود نجدها ليس لها علاقة بالجمارك، فلا يوجد بند دفعة مقدمة، ومصروفات البريد المصري غير صحيحة، وبالتالي فالمستند بأكمله قد يكون «مفبرك» وليس له أساس من الصحة.

مدير جمرك DHL: تواصلنا مع صاحب الشكوى

أكدت مديرة جمرك «دي اتش إل»، أنَّ الشكوى الخاصة بالمستخلص الجمركي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مر عليها أكثر من عام، وبالتالي تم الرد على صاحبة شكوى علبة الشوكولاتة المستوردة، والاستجابة لطلبها في إعادة فحص بنود التخليص الجمركي.

وتابعت: «كما استلمت الطرد الخاص بها بعد تقديم الشكوى بيومين فقط، وليس لها أي علاقة بما تم تداوله على الفيسبوك، أي صاحبة علبة الشوكولاتة»، ولفتت إلى تواصلها مع ناشر البوست على الفيسبوك، الذي قام بتعديل البوست على الفور، لينفي صلته بـ التخليص الجمركي.

وأوضحت أنَّ الكثير من البنود التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، والرسوم الجمركية مبالغ فيها، أي أن ما تم تداوله «غير صحيح».