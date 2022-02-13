مسؤول في «الجمارك» يحسم الجدل بشأن طرح وظائف خالية في الهيئة

كشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية عن عدم وجود نية لطرح مسابقات جديدة للتوظيف والتعيين بالهيئات والجهات التابعة لمصلحة الجمارك أو المنافذ التابعة لها في جميع انحاء الجمهورية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة المالية لم تنته من تعيين 1000 موظف بالجمارك من خريجي التجارة شعبة محاسبة وجمارك أو خريجي الحقوق وكذلك الحاصلين على ليسانس الشريعة والقانون.

مراحل تعيين الموظفين الجديد

وأضاف المصدر أن عمليات تعيين الموظفين الجدد تمر بعدة مراحل قبل تسلم الموظفين العمل الجديد، منها الاستعلامات الأمنية عن المتقدمين لشغل الوظائف، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك أعلن عن قبول 1000 متقدم للحصول على الوظيفة في شهر يناير الماضي، وأخطر الموقع المتقدمين بالقبول عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة أو عبر رسائل على البريد الإلكتروني المسجل لدي المصلحة عن التقدم بأوراق التعيين.

وأشار المصدر إلى أن المصلحة منحت غير المقبولين بالوظائف المعلن عنها حق تقديم إلتماسات على خلفية القبول أو الرفض ومنحتهم مهلة أسبوع بعد إعلان النتيجة في شهر يناير الماضي.

مسابقة تعيين 1000 موظف

كانت مصلحة الجمارك المصرية أعلنت في شهر يوليو 2021 أعلنت عن مسابقة لتعيين 1000 موظف نظراً لحاجتها الشديدة لموظفين جدد في ظل التوسع في العمل بالمنافذ الجمركية المتعددة في جميع انحاء الجمهورية حسب المادة رقم 14 من القانون رقم 74 لسنة 2021 والتي نصت على الإعلان عن الوظائف في الجرائد الحكومية الرسمية.

وتضمنت مسابقة الجمارك عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف الجديدة، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية علاوة على اللياقة الطبية وألا يزيد سند المتقدم عن 29 عام في تاريخ الإعلان في يوليو 2021 إلى جانب الحصول على بكالوريوس تجارة «شعبة محاسبة/ شعبة جمارك» بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.