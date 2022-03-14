دنيا سمير غانم: أتمنى امتلاك مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم

قالت الفنانة دنيا سمير غانم إنَّها تتمنى امتلاك مدينة كبيرة تضم جميع الأطفال بداخلها، معبّرة عن حبها الشديد للأطفال.

دنيا سمير غانم تتحدث عن الأطفال

وكتبت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، «بتمني يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا (سعداء وآمنين) اللهم أحفظهم جميعا».

الفنانة دنيا سمير غانم متزوجة من الإعلامي رامي رضوان، ولديها ابنة تدعي كيلا رضوان، وهي تبلغ من العمر 8 سنوات حالياً.

غياب دنيا سمير غانم عن دراما رمضان 2022

وللعام الثاني على التوالي، تغيب الفنانة دنيا سمير غانم عن دراما رمضان 2022، إذ كان من المقرر أن تشارك بمسلسل «عالم موازي»، الذي جري تأجيله العام الماضي، بسبب إصابة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا، قبل رحيلهما.

وكان من المقرر أن تقدم دنيا سمير غانم المسلسل هذا العام، ولكنها لم تستطيع تصوير جزء كبير منه، مع اقتراب شهر رمضان الكريم بجانب انشغال المنتج هشام جمال بتصوير مسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني بعد نجاح الجزء الأول وتحقيقه مشاهدات عالية خلال الجزء الأول.

حقيقة الخلاف بين دنيا سمير غانم وهشام جمال

وانتشرت عدة أخبار تروّج لوجود خلاف بين الفنانة دنيا سمير غانم، وهشام جمال، بسبب تأجيل مسلسلها، ولكن لم يخرج أي منهما لينفي أو يثبت الأمر، بينما يواصل هشام جمال تصوير مسلسل «في بيتنا روبوت» وانتهي من تصوير الحلقات الأولى للعمل الدرامي.

ومن ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة دنيا سمير غانم عن مسلسل «الكبيرأوي» الجزء السادس، مع الفنان أحمد مكي بعد أن حققت بدور «هدية» نجاحاً كبيراً على مدار الأجزاء الـ4 السابقين.