دنيا سمير غانم تدعو لوالديها في يوم الجمعة: «يارب صبرنا على فراقهم»

تحرص الفنانة دنيا سمير غانم دائما على الدعاء لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز منذ رحيلهما عن عالمنا، وذلك من خلال مشاركة جمهورها بلقطات من أعمالهما أو صور تجمعهما.

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها الراحلين

وفي يوم الجمعة نشرت دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «اللهم في يوم الجمعة ضاعف لهم أجر كل خير عملوه في حياتهم و تقبل دعواتنا لهم وارحمهم وأسعدهم وصبرنا على فراقهم يا أرحم الراحمين».

دنيا سمير غانم ترتدي سلسلة على اسم والديها الراحلين

وشاركت الفنانة جمهورها منذ أيام، بصورة لها وهي مرتدية سلسلة ذهبية على شكل «اللانهاية»، ومكتوب عليها اسمي والديها الراحلين باللغة الإنجليزية، ونشرت الصورة عبر حسابها على «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «دائمًا في قلبي».

خلاف دنيا وهشام جمال يثير الجدل

وفي سياق آخر انتشرت العديد من الشائعات الفترة الماضية والتي تفيد بوقوع خلاف بين الفنان دنيا سمير غانم والفنان هشام جمال، بعد خروج مسلسلها الجديد «عالم موازي» من السباق الرمضاني القادم 2022، ما أثار حالة واسعة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بإلغاء متابعة هشام عبر «إنستجرام».

أحداث مسلسل عالم موازي

يذكر أن مسلسل «عالم موازي» خرج من السباق الرمضاني 2021 بسبب انتشار جائحة كورونا، كما خرج هذا العام بعد الأزمة الأخيرة بين بطلة العمل وهشام جمال، وتدور أحداث المسلسل، حول المدينة الفاضلة التي يعيش بها الأشخاص المثاليين، بينما يعيش بقية الأشخاص في مدن يتدهور مستوى الأخلاق بها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، شيماء سيف، عمرو وهبة، ومن تأليف وإخراج وإنتاج هشام جمال.