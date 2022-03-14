سياسي عراقي يكشف حقيقة تدخل حسني مبارك لوقف إعدام صدام حسين

نفى حازم العبيدي السياسي والناشط العراقي صحة التصريحات التي أدلى بها حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، قبل أيام مع صحيفة «القبس» الكويتية، حول تدخل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إذ تحدث عن التواصل مع «مبارك» والعمل على وقف تنفيذ إعدام صدام حسين.

عاهل سعودي حذر من إعدام صدام حسين

ذكر «العبيدي»، صاحب الخلفية البعثية، في اتصال هاتفي مع «الوطن»، أن «مبارك» لم يتدخل لوقف تنفيذ حكم إعدام الرئيس صدام، وإنما الذي كان يتحرك بجهد كبير في هذا الاتجاه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان يرى أن إعدام «صدام» وإسقاط النظام العراقي في تلك المرحلة يفتح أبواب الجحيم على المنطقة ككل، وتحرك في هذا الاتجاه لمنع تنفيذ حكم الإعدام ولكن دون جدوى.

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وكشف أنه قبل الغزو الأمريكي للعراق، أرسلت الدوحة حمد بن جاسم إلى الرئيس العراقي الراحل وأبلغه عرضا أمريكيا بالاستعداد لنقله على الفور إلى قطر عبر طائرة قطرية، وأخذ ما يلزم من أموال لتجنيب المنطقة الحرب.

«صدام» يرفض العرض الأمريكي

أكد السياسي العراقي: «ولكن الرئيس صدام رفض بشدة العرض الأمريكي الذي نقلته قطر، بل وطرد حمد بن جاسم، وكاد يأمر بقتله، إذ أن الرئيس العراقي قال لحمد بن جاسم نصا: لولا أنه سيقال إن صدام قتل رسولا لأمرت بقتلك»، وذلك على حد قوله.

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وأضاف: «هذا ما حدث من قبل قطر وما حدث من قبل السعودية، ولكن الرئيس المصري مبارك لم يتدخل أبدا لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام»، متابعا: «حمد بن جاسم يستشهد بروايات عن أموات، ما كان ليقول ذلك ومبارك على قيد الحياة».