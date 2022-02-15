باحث في الشأن الروسي: بوتين لن يكرر تجربة صدام حسين ويغزو أوكرانيا

قال الدكتور عمرو الديب، باحث متخصص في الشأن الروسي، أستاذ مساعد في العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، إن أوكرانيا تحاول البعد عن الدوران في الفلك الروسي بمساعدة الدول الغربية، مبينًا أن أوكرانيا أقرب دولة تابعة للغرب من روسيا على المستوى الجغرافي.

وعود غربية لروسيا

وأضاف «الديب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن روسيا طالبت بعدم انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى حلف الناتو، واشترطت أن تكون هذه التعهدات مكتوبة وليس مجرد أمر شفهي، وجرى تقديم وعد مكتوب ولكن ليس بالصيغة التي أرادتها روسيا.

الطلب الروسي

وأوضح الباحث المتخصص في الشأن الروسي، أن هناك أزمة تهم روسيا وهي عدم اقتراب حلف الناتو الغربي للحدود الروسية الأوكرانية، وجرى رصد تحرك المعدات العسكرية الروسية، مضيفًا: الغرب يعتقد بأن هناك حربًا ولكن هذا لن يحدث لأن الحرب ستكلف جميع الأطراف كثيرًا.

استبعاد غزو روسيا لأوكرانيا

وأشار إلى أن روسيا من المستحيل أن تغزو أوكرانيا لسببين، أولهما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائمًا يتصرف عكس المتوقع، ولا يريد أن يكون مثل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عندما اقتحم دولة الكويت في تسعينات القرن الماضي، وهو الأمر الذي أدى لكثير من المشاكل.

وأوضح أن بوتين لا يحكم روسيا بمفرده، فلديه أجهزة يستشيرها، ولكن إذا حدث عدوان أوكراني على السكان الروس الموجودين في شرق أوكرانيا ستكون روسيا مضطرة للرد العسكري، من خلال إمدادهم بالأسلحة، ولكن التدخل العسكري مستبعد.