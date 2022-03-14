المركزي: 1.9 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج 2021

سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، نموا بنسبة 6.4% على مدار العام الماضي، بزيادة 1,9 مليار دولار، لتصل إلى 31.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

وبحسب البيانات الأولية لبيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، أظهرت التحويلات ارتفاعا خلال شهر ديسمبر 2021 بمعدل 3.4%على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.64 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.55 مليار دولار خلال ديسمبر 2020.