«المركزي»: 1,8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2021؛ لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار، وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كما أظهرت البيانات الأولية، تراجع التحويلات خلال شهر نوفمبر 2021، بمعدل 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار «مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020»، في حين سجلت ارتفاعًا بمقارنتها بالشهر السابق مباشرة «أكتوبر 2021» بمعدل 8.7%.