وزير الأوقاف: لو التاجر قلل هامش الربح في وقت الأزمات فهو صدقة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دور الدولة المصرية فى مواجهة قضية الإرهاب، من خلال تكاتف الأجهزة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا في جلسة مجلس الشيوخ، اليوم، إلى أن القضية السكانية تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد قضية الإرهاب.

وأضاف أن هناك قضايا أخرى مهمة نعمل عليها حاليًا، من بينها قضيتي المواطنة والوعي الديني، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين يتابعون الموقع الرسمي للوزارة وكذلك الصفحات الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قضية الوعي

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة كانت حريصة فى دعم قضية الوعي من خلال إعادة قراءة كتب التراث وتقديمها بطريقة ميسرة للقارئ، وقال: «الدين فن صناعة الحياة، وإن لم يحترم الناس دينهم لن يتوفقوا في أمور الدنيا، وهو ما يتجسد فى قيم العمل والإنتاج، والأمم لا تبنى بالكلام ولكن تبنى بالعمل وقوة أي دولة فى نجاح اقتصادها».

واستند الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى عدد من الكتب التي أصدرتها الوزارة فى الفترة الماضية، والتي تعد جزءا من خطة تعزيز الوعي، وقال: «عملنا على بناء المادة العلمية التي تقدم فى خطبة الجمعة، وأخرجنا 250 مؤلفا في الوعي العام، فضلا عن إصدار كتاب عن مفهوم عقد المواطنة».

عقد المواطنة

ولفت «جمعة»، إلى أن عقد المواطنة، أحد الأمور التى نبه إليها رئيس الجمهورية من خلال حديثه عن بناء دولة ديمقراطية، وشدد على أن كثير من الشباب كانوا يستعينون بآية «ومن لم يحكم بما أنزل الله»، ويستخدم الحكم بما أنزل الله وهو لا يفهم المعني والتفسير الصحيح لها، مبينا أن هذا الكلام مغلوط ويحتاج إلى تصحيح.

وقال إن دولة اليوم ليست دولة الغد وسيصدر كتابا مهما عن مفهوم الشأن العام، ومن يتحدث عنه، وهناك تفكير في عقد المؤتمر المقبل تحت عنوان «الأمن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة»، ووجه وزير الأوقاف، الشكر للنواب الذين تحدثوا عن دور الوزارة فى دحض الإرهاب والرقابة على المساجد، مشددا على أن مصر استعادت عصرها الذهبي مع حافظي القرآن الكريم بكل أجهزتها فى مواجهة الإرهاب.

التوعية بقضية الزيادة السكانية

وأضاف: «لدينا ثوابت فى قضية الدعوة وبالمناسبة خطبة الجمعة تكون مدروسة»، موضحا أننا نعمل الآن على رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية ومخاطرها، وكذلك مواجهة قضايا الاستغلال والاحتكار: «التاجر لو قلل من هامش الربح في وقت الأزمات فهو صدقة».

وشدد وزير الأوقاف، على أننا نعمل فى الحكومه كفريق عمل، بحيث تقوم وزارة الثقافه بطباعة الكتب التي تصدر عن الوزارة وتقوم وزارة الشباب بتوزيعها فى المراكز الشبابية والأندية.