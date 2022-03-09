عاجل.. وفاة شقيقة وزير الأوقاف وتشييع الجنازة في بني سويف

توفيت اليوم شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صباح اليوم الأربعاء، بمسقط رأسها بمحافظة بني سويف.

ونعي عدد من وكلاء الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شقيقة وزير الأوقاف التي توفيت صباح اليوم، متقدمين بالعزاء للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وفاة شقيقته.

موعد ومكان صلاة جنازة شقيقة وزير الأوقاف

وعن موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعه، ستقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة ظهر اليوم، بقرية صفط راشين، بمحافظة بني سويف؛ استعدادا لدفنها في مقابر العائلة بالمحافظة.

عزاء شقيقة وزير الأوقاف

وسيقتصر العزاء في شقيقة وزير الأوقاف، على صلاة الجنازة واستقبال العزاء بمقابر العائلة، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم.