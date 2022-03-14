في الوقت الذي تتجه في السلع الأساسية، والكمالية للارتفاع بضغوط من الظروف العالمية، خاصة إذا كان السوق المحلي يعتمد على استيرادها من الخارج، وبالتالي تحميل المستهلكين مزيدًا من الأعباء، هناك بعض السلع التي يتم توفيرها وتصنيعها محليًا والتجارة فيها، ومن ثم تحقيق أرباح خيالية.

أرباح خيالية من تجارة الملابس النسائية.. تصل لـ 212 ألف جنيه سنويا

ويستعرض التقرير التالي لـ«الوطن» كيفية تحقيق أرباح مذهلة من تجارة الملابس، إحدى أكثر السلع التي تشتهر بارتفاع أسعارها عند استيرادها من الخارج، والتي تعد إحدى الاحتياجات الضرورية في المجتمع، ويعرض السوق المحلية الكثير منها لسد الاحتياجات، بأسعار متفاوتة حسب الخامات والموديلات.

كشفت دراسة جدوى أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع تجارة الملابس الحريمي، أو اللانجيري، إلى 148 ألف جنيه بنهاية العام الأول للنشاط، في حين تتضاعف الأرباح لتزيد على 212 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

مليونا جنيه إيرادات سنوية من تجارة اللانجيري

وتابع جهاز تنمية المشروعات في دراسته، بأنَّ حجم مبيعات مشروع الملابس النسائية يصل إلى 1.344 مليون جنيه بنهاية العام الأول فقط، مقارنة بنحو مليوني جنيه مبيعات بنهاية العام الخامس.

قروض بنكية لتمويل مشروعك.. والفائدة 5% فقط

أضافت الدراسة الاسترشادية لمشروع تجارة اللانجيري، أنَّ الاستثمارات الكلية تقدر بنحو 160 ألف جنيه، يمكن للمستفيد أو صاحب النشاط تمويل جزءً منها ذاتياً بمساهمة لا تتعدى 132.5 ألف جنيه في البداية، وتمويل بقيمة التكاليف بقرض بنكي بفائدة لا تتجاوز 5% مع الحصول على تيسيرات ائتمانية أخرى يضمنها الجهاز.

فيما لا يحتاج مشروع تجارة الملابس الحريمي، إلاً لـ 4 أفراد فقط كعمالة منتظمة، في حين أنَّه يمتاز بسرعة دوران رأس المال، ما يضمن إيرادات مرتفعة طوال العام، بسبب عدم ارتباط السلعة بوقت محدد في العام، وكثرة منافذ البيع، وارتفاع الطلب عليها، حيث يتم تغطية إجمالي تكاليف المشروع خلال عام واحد فقط.