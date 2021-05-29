إرهابي تخفى وراء «تجارة الملابس».. القصة الكاملة لـ«مهندس المفرقعات»

اتخذ من تجارة الملابس ستارا ليستطيع أن يمارس نشاطه الإجرامي بعيدا عن الأعين، وليتخفى في تجارته عن انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية التي يقدم لها الكثير من المساعدات عن طريق إمدادها بالمفرقعات التي يصنعها.

أسس جماعة إرهابية

تعود تفاصيل القضية التي تحمل رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، إلى أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى مايو 2014، بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشآة ناصر، أسس وتولى المتهم «وليد البدري رمضان» قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

أمد الجماعة الإرهابية بمفرقعات

كما أمد المتهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها، وحاز وأحرز وصنع مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حاز وأحرز وصنع مخاليط النترات المفرقعة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحاز وأحرز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبغير مسوغ قانوني.

إحالة أوراق المتهم للمفتي

وقضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، بإحالة أوراق المتهم وليد البدري رمضان، تاجر ملابس، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها، وإسدال الستار عنها.