تنسيقية الأحزاب: نعمل على تشجیع الشباب للانخراط في المجالات المجتمعية

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والنائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك؛ للعمل على خلق جیل واع من الشباب وقادر على القيادة في المستقبل.

‏‎جاء بروتوكول التعاون في إطار سعي تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین لتنمیة الحياة المجتمعية والثقافية وغيرها، وتعزیز أواصر العمل المجتمعي والخدمي وتنمیة قدرات الشباب علمیا وثقافیا وسیاسیا، من خلال نوابھا بغرفتي البرلمان ونواب المحافظین وأعضائھا بالمحافظات لمساعدة قطاعات أوسع في المجتمع، وسعیا من التنسیقیة لترسیخ مبدأ التكامل على أسس التشاركیة وإیمانا منها بأھمیة الدور الذي تقوم به جامعة القاھرة وتحقیقاً للمستھدفات التي أعلنت عنھا الجامعة، والمتمثلة في تقدیم خدمة تعلیمیة وبحثیة تتبنى الابتكار، وتؤھل معرفیا ومھاریا خریجا قادرا على المنافسة في سوق العمل المحلیة والدولیة وخدمة المجتمع.

الترويج لبرامج الجامعة

‏‎واتفق الطرفان على أن یتعاونا فیما بینھما للترويج الإعلامي للبرامج المختلفة الخاصة بالجامعة في نطاق أهداف التنسیقیة من خلال صفحات التنسيقية على شبكات التواصل الاجتماعي وأعضائها، وكذلك المشاركة في حملات التوعیة المختلفة التي تقوم بھا الجامعة وتوسیع نطاق تأثیرھا وفاعلیتھا، بالإضافة إلى العمل على تشجیع الشباب على الانخراط في المجالات المجتمعية، والقدرة على القیادة، والتعاون في إعداد مواد القانون والتشریعات العامة وخاصة التي من الممكن أن تعرقل البیئة الجامعیة والبحثیة.

‏‎كما نص البروتوكول على إمداد التنسيقية بعروض توضیحیة وأوراق تعريفية عن برامج الجامعة وسیاساتھا المختلفة، وعن المراكز التابعة لھا، التي تقدم الخدمات المختلفة للطلاب والمواطنين، والعمل على عقد لقاء دوري بین الجامعة والتنسيقية مع مجموعات شبابیة مختلفة من طلبة الجامعة وخريجيها وأعضاء الھیئة المعاونة لعقد مناقشات حول القضایا العامة.

دعوة ممثلي التنسيقية في جميع فعاليات الجامعة

ويأتي ذلك بالإضافة إلى دعوة ممثلي التنسيقية في كافة الفاعلیات والمؤتمرات التي تعقدھا جامعة القاھرة والجھات والمراكز التابعة لها، وإقامة فعاليات ومؤتمرات التنسيقية داخل الحرم الجامعي من خلال قاعة المؤتمرات المركزیة والقاعات الأخرى طبقا لحجم وأهمیة الفاعلیة، والعمل على توفیر منح تعليمية متى أمكن ذلك أو دراسات علیا بأسعار مخفضة لأعضاء التنسيقية وتوفیر اشتراك لأعضاء التنسيقية في المكتبة المركزیة الخاصة بجامعة القاهرة.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عن التنسيقية، النائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب حازم عمر نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومؤمن سيد وكريم الكناني، وأحمد مبارك وإنچي مراد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.