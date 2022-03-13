تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى أنيسة حسونة: رائدة العمل الخيري

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتورة أنيسة حسونة، إحدى رائدات العمل الخيري والبرلمانية السابقة، التي توفيت اليوم، بعد صراع مع المرض.

جنازة وعزاء أنيسة حسونة

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الفقيدة وتلاميذها، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

ومن المقرر تشييع جثمان الدكتورة أنيسة حسونة، بعد صلاة ظهر غد الاثنين، من مسجد الشرطة في أكتوبر،على أن يقام العزاءعقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة أيضًا.