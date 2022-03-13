رئيس التحرير

محمود مسلم

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى أنيسة حسونة: رائدة العمل الخيري

كتب:

حسام حربى
04:01 م | الأحد 13 مارس 2022
أنيسة حسونة

أنيسة حسونة

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتورة أنيسة حسونة، إحدى رائدات العمل الخيري والبرلمانية السابقة، التي توفيت اليوم، بعد صراع مع المرض.

جنازة وعزاء أنيسة حسونة 

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الفقيدة وتلاميذها، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

ومن المقرر تشييع جثمان الدكتورة أنيسة حسونة، بعد صلاة ظهر غد الاثنين، من مسجد الشرطة في أكتوبر،على أن يقام العزاءعقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة أيضًا.

اقرأ المزيد:

«تنسيقية الشباب» تبحث قضايا الموازنة وتغييرات المناخ مع وزير المالية

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي سفير الدنمارك بالقاهرة

«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تنعى الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية

نواب تنسيقية الشباب ينعوون يوسف شعبان: رحمه الله كان عظيم الخلق
بقلم حسام حربى