معارض «أهلاً رمضان» لمواجهة الاستغلال وغلاء الأسعار بالقليوبية

أكد الدكتور أحمد السقا، سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية والمتحدث الرسمي باسم الغرفة، أنه يجري حالياً التجهيز لافتتاح معارض «أهلاً رمضان»، لتوفير المواد الغذائية والسلع الرمضانية في جميع مدن القليوبية، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لاختيار المناطق التي سيتم إقامة المعارض بها.

موعد افتتاح معارض «أهلاً رمضان»

وقال المتحدث باسم الغرفة التجارية في القليوبية، في بيان اليوم الاثنين، إن جميع مدن المحافظة سيتم افتتاح معارض «أهلاً رمضان» بها قبل منتصف شهر شعبان الجاري، لتوفير كافة السلع قبل حلول الشهر الكريم، بالتنسيق مع محافظة القليوبية مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، لافتاً إلى أن المعارض ستقدم جميع السلع الرمضانية، من لحوم وأرز وسكر وياميش رمضان، وكل ما تحتاجه الأسرة خلال الشهر الكريم، وبسعر المصنع.

مواجهة الاستغلال وارتفاع الأسعار

وقال «السقا» إن ما يميز معارض «أهلاً رمضان» هذا العام، أنها تعمل على تحقيق هدفين، الأول لنثبت للشارع والمواطنين أن جميع السلع موجودة ومتوافرة ولا يوجد بها أي نقص، والثاني أنه يتم البيع بسعر الجملة وبسعر المصنع، ولا يوجد بها أي مغالاة، بعيداً عن تلاعب وجشع التجار واستغلال احتياجات المواطنين.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في وقت سابق، أنه يجري التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، لإقامة معارض «أهلاً رمضان» في جميع مدن القليوبية، استعداداً للشهر الكريم، لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومكافحة غلاء الأسعار، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

توفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة

وأكد المحافظ ان المعارض سيتوفر بها كافة مستلزمات شهر رمضان من الياميش وجميع السلع الرمضانية والسلع الأساسية، والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار.

ووجه «الهجان» مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية والصحية، لضمان جودة المنتجات، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق أولاً بأول، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري، ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في كافة المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلأ رمضان» بمدن المحافظة.