محافظ القليوبية يمنح أصحاب معارض السيارات مهلة لرفع الإشغالات

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنظومة النظافة والإشغالات بثلاث مدن «بنها، قليوب، وحي شرق شبرا الخيمه»، استمرت من مساء أمس وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم.

تحذير هام لأصحاب معارض السيارات بمدن القليوبية

استهل الهجان الجولة بالمرور علي اصحاب معارض السيارات بمدينه بنها الذين يضعوا السيارات بالشوارع الرئيسيه واستغلال الطريق العام، حيث أعطي مهلة لأصحاب المعارض السيارات برفع الإشغالات لديهم كما أكد أنه لا تهاون مع المتعدين على الطريق العام مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات.

تحرير مخالفات وغلق محال ومقاهي مخالفة

كما تابع محافظ القليوبية الإجراءات الاحترازية بمدن قليوب وحى شرق شبرا الخيمة، مشيرا الى تحرير 303 مخالفة عدم ارتداء كمامة للأفراد والمنشآت بجميع مدن واحياء المحافظة، وذلك مساء أمس الاثنين، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد كما تم ضبط 115 شيشة وغلق 34 مقهى وتحرير 31 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

تحرير 214 محضر مخالفة قرارات مواعيد الغلق

وأسفرت الحملات على مدار الأيام الخمس الماضية عن ضبط 990 شيشه وتحرير 1279 محضر عدم ارتداء كمامه و تحرير 214 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 129 مقهي اعتبارا من يوم الخميس الماضي

وفي هذا السياق يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمره في كافه مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ ابريل وحتي امس الاثنين عن ضبط 7462 شيشه و تحرير 5708 محضر عدم ارتداء كمامه و699 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 657 مقهي مخالفه

محافظ القليوبية التعامل مع المخالفات بكل حسم وحزم

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات فقد كلف محافظ القليوبية السادة نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية بكل الحزم والحسم حيال المخالفين..

لجان من رؤساء المدن للتأكد من غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات

وفي ذات السياق استمرت جهود لجان المرور بقيادة رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات تنفيذا لتكليفات محافظ القليوبية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع أجهزة الشرطة، لمتابعة الإلتزام بالغلق للمحلات وفقا لقرار المواعيد الجديدة والذى بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس الماضي ويستمر العمل به لمدة أسبوعين.