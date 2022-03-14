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روسيا تنفي إغلاق مدينة ماريوبول.. وتؤكد بدء الإجلاء الجماعي

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رؤى ممدوح
05:15 م | الإثنين 14 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ مدينة ماريوبول الأوكرانية غير مغلقة وبدأت فيها عمليات إجلاء جماعية، وذلك فيما يخالف الرواية التي تتناقلها كييف، وفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

روسيا تسعى للهروب من العقوبات الدولية

واحتجاجا على العملية العسكرية التي شنتها موسكو في أوكرانيا الشهر الماضي، فرضت عدة دول ومن بينها أمريكا، عقوبات على روسيا ونظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وتسعى روسيا إلى إنقاذ رؤوس الأموال لديها خوفا من هروبها بعد العقوبات الدولية.

إنقاذ الاقتصاد من الانهيار 

وفي محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، لجأت روسيا إلى استخدام ورقة التهديد ضد تلك الشركات التي قررت الفرار منها. 

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بقلم رؤى ممدوح