عاجل.. إيطاليا تستضيف مباحثات صينية أمريكية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا

انطلقت مباحثات صينية أمريكية قبل قليل، في العاصمة الإيطالية روما، بحثا عن حلول للأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لما نشره موقع قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، عن أنّ موسكو لجأت إلى الصين لطلب المساعدة والدعم العسكري خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تخشى الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقه.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنّ طلبات روسيا العسكرية من الصين، شملت معدات وأسلحة عسكرية، وهو ما نفته السفارة الصينية في واشنطن، مشيرة إلى أنّ بكين تسعى جاهدة لإنهاء الحرب التي بدأت 24 فبراير الماضي.