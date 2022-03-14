ليلة النصف من شعبان.. كيفية فوز العبد بعيد الملائكة واغتنام فضائلها

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة النصف من شعبان، ستبدأ يوم الخميس المقبل 17 مارس، وهي الليلة التي تبدأ من مغرب ذلك اليوم وتستمر حتى فجر الجمعة الموافق 15 شعبان و18 مارس من العام 2022، ويبحث الكثيرون من مستخدمي الإنترنت، عن أبرز وأهم الأدعية التي من الممكن أن يستعين بها المسلم في تلك الليلة، خاصة أنها لها فضل عظيم، فمن مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: قال البزار: عن أبي بكر يعني الصديق قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كانن من مشرك أو مشاحن لأخيه».

ليلة النصف من شعبان

وحثنا الحديث الشريف على أهمية ليلة النصف من شعبان، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخير الأعمال والتسامح، وتعد هذه الليلة فرصة ذهبية على المسلم اغتنامه.

وقد جاء في الأثر أنه قالَ الشافِعِيُّ رضي الله عنه : وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ» كتاب الأم للشافعي باب التكبير ليلة الفطر 1/264.

صيام ليلة النصف من شعبان

وعن صيام النصف من شعبان، فإنه يجوز للمسلم الإكثار من الصيام كافة أيام السنة ويستحب له الصيام في شهر شعبان، ولحسم اي جدل بشأن إمكانية صوم تلك الليلة افرادا ولا سيما أنه تأتي بالتزامن مع يوم الجمعة هذا العام، فقد قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعا إفرادُ يومِ الجمعة بالصوم، إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة؛ كيوم النصف من شعبان.

دعاء ليلة النصف من شعبان

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في ليلة النصف من شعبان، وللمسلم ما يشاء من الدعاء والرجاء من الله سبحانه وتعالى، وحسب الدعاء الشائع فقد أوضحته الإفتاء المصرية، أن تلاوة هذا الدعاء وتخصيص ليلة النصف من شعبان به أمرٌ حسنٌ لا حرج فيه ولا مانع.

وجاءت صيغة دعاء النصف من شعبان، وهي: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

أسماء ليلة النصف من شعبان

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"ان الله تعالي ينزل ليلة النصف من شعبان إلي سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب"رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، فالله عز وجل ينزل رحمته على العباد كافة ويبعث نوره لأهل الذكر.

هناك العديد من الأسماء الخاصة بليلة النصف من شعبان، منها ليلة التكفير وليلة الحياة وليلة الشفاعة، وليلة المغفرة وليلة العتق، وليلة القسمة والتقدير، و ليلة عيد الملائكة، والليلة المباركة، ليلة الشفاعة، ليلة الغفران والعتق من النيران.