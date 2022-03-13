موعد ليلة النصف من شعبان 2022 وفضلها.. يستحب فيها الاجتهاد في العبادات

يبحث الكثيرون عن موعد ليلة النصف من شعبان 2022، لاسيما أن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة لما لها من فضائل ونفحات، إذ وُرد عن العلماء أنَّه تمّ فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة المكرمة خلال ليلة النصف من شعبان، لذلك يستحب فيها بالاجتهاد بالعبادات والطاعات، فعن موعد ليلة النصف من شعبان 2022، حددته دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد ليلة النصف من شعبان 2022

وأكّدت دار الإفتاء أن موعد ليلة النصف من شعبان 2022 ستكون ليلة الجمعة المقبلة، وتبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان 1443 هجرية الموافق 17 مارس 2022، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 15 شعبان 1443 هجرية الموافق 18-3-2022.

فضل ليلة النصف من شعبان

وذكرت دار الإفتاء أنَّه قد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ قالت: فقدت النبي (صل الله عليه وسلم) ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، فقلت: وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب (وهو اسم قبيلة)».

وأشارت إلى أنَّه ورد في ليلة النصف من شعبان حديث آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

وبعد إعلان دار الإفتاء عن موعد ليلة النصف من شعبان 2022، ذكرت أفضل الأعمال التي يمكن القيام بها فيها وفقا لما ورد عن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا...؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».