التوفير سلاح المواطنين لمواجهة «الغلاء»

«القرش الأبيض ينفع فى كل الأيام»، هذا التعديل هو الأفضل للمقولة الشهيرة، وغرس قيم التوفير والترشيد فى نفوس الصغار، لأن ثقافة التوفير يجب غرسها فى النفوس مثل الزرع وتسقى كما الأخلاق بالكثير من التوجيهات التى تقدمها الأسرة لأطفالها، ويكون رب الأسرة وسيدة المنزل قدوة لأطفالهما فى ممارسة ثقافة التوفير والبعد عن هوس الرفاهية الزائدة التى تثقل كاهل الأسرة بأعباء مالية كبيرة يكون من الصعب تحملها فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهد ارتفاعاً جنونياً فى أسعار الكثير من السلع والخدمات مسبباً تداعيات الظروف العالمية والنزاعات بين الدول.

زراعة أسطح البيوت واحد من أشكال التوفير والترشيد التى اتجه إليها الرجال والنساء المسئولون عن أسر منذ وقت مبكر، وغيرها من المبادرات الناتجة عن فهمهم للطريقة الصحيحة لإدارة أنفسهم وبيوتهم، ولأن «الست» هى عماد البيت وعقله المدبر، فهى اتجهت مبكراً لمواجهة جشع التجار بالعودة إلى الأصل واتباع حِكَم الأمهات والجدات قديماً. «لا تعتمد على ذاكرتك»، هذه أولى نصائح أهل العلم عند التخطيط، وأوله تخطيط ميزانيتك التى يُحدد على أثرها نمط حياتك، وتستدعى فعلاً الاهتمام، فبصلاحها تصلح أمورك، ولا تغفل نصائح السابقين والأكثر خبرة، وتتعلم كيف ترتب أولوياتك على الورق، لتخرج من عنق الاستهلاك. التوفير قرار.. وفى هذا الملف تسرد «الوطن» تجارب ناجحة وملهمة من أرض الواقع، ورأى أهل العلم والخبرة فى كيفية التدبير والتوفير والتخطيط لميزانية الأسرة حتى تستقيم.