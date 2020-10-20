"مياه مطروح" تنظم قافلة لتوعية المواطنين بالخدمات وسبل الترشيد

نظمت شركة مياه الشرب بمطروح، قافلة متنقلة لخدمة المواطنين بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشركة، مساء اليوم، بمنطقة الكيلو 2 ، شرق مدينة مرسى مطروح.

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إن قافلة المياه المتنقلة تستقبل شكاوى المواطنين وكذلك إستفساراتهم الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى خدمات قراءة عدادات المياه وتوصيل خدمة المياه والصرف للمنازل والإجراءات والأوراق المطلوبة للتقديم على الخدمة.

وأشار إلى أن القافلة تعمل على توعية المواطنين فى مناطق سكنهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إستخدام تطبيق قراءتى تسجيل قراءة عداد المياه، وكيفية التحميل وتسجيل البيانات بالتطبيق، ويتيح التطبيق للمواطن إضافة صورة العداد بما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الإستهلاك الفعلى والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الإستهلاك الفعلى .

وأكد "خالد" إستمرار القوافل التوعوية بجميع الأحياء السكنية بمطروح ومنها حى الشروق وحى الزهور وعلم الروم والعزبة السنوسية والعزبة الغربية والمناطق السكنية شرق وغرب ووسط المدينة ، لتوعية المواطنين بأهمية إستخدام الخدمة الإلكترونية الجديدة لقراءة عدادات المياه لتسديد الفواتير، بالإضافة إلى التعريف بترشيد إستهلاك مياه الشرب، والخدمات التى تقدمها الشركة فيما يخص تطهير خزانات مياه الشرب، والصرف الصحي.