مقترح برلماني لإعادة وزارة التعليم الفني وممثل الحكومة يرحب

تقدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لإعادة وزارة التعليم الفني، ووضع استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، خاصة أن هناك 2 مليون طالب في مدارس التعليم الفني.

2 مليون طالب في التعليم الفني

وقال عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي يولي أهمية بالتعليم الفني، وهناك جهود في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في تطوير التعليم الفني ولكنها ضعيفة، نتيجة لغياب جهة واحدة قادرة علي تطوير المنظومة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

وأضاف:" لدينا 2 مليون طالب في التعليم الفني، ولكن لا يوجد حصر حكومي بعدد من تم تعينهم خلال السنوات الماضية من هذه العمالة الفنية، وهو ما ينطبق علي المدارس التكنولوجية التي أسست بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلي إجابة واضحة، في ظل غياب الرؤية ومؤشرات القياس".

تنسيقية شباب الأحزاب

وتابع: "بعض الاقسام في مدراس التعليم الفني مثل الزخرفة والطباعة تطورت بشكل كبير، وما زلنا نتقف في المدارس الفنية عند التقليدي ".

وطالب نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة عودة " وزارة التعليم الفني"، والتي كانت أسست في 2015 ، للنهوض بالمنظومة المهدرة بين وزارات عدة مثل التعليم العالي والتربية والتعليم والصناعة وصولا للتضامن الاجتماعي.

وأكد النائب علاء مصطفي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، علي أن هدف المقترح برغبة ليس العودة لوزارة التعليم الفني فقط، وإنما وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمنظومة وربطها بالوظائف المتاحة وسوق العمل مستقبلا، مشددا علي أهمية العمل علي تغيير الصورة الذهنية لدي المصريين عن التعليم الفني بأنه "تعليم للطلبة البليدة"، وهو غير صحيح، بل أنه تعليم أكثر تخصصيه ومنهجيه. ووصفت النائبة راجية الفقي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التعليم الفني بـ" المهدر دمه" بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يجب التصدي له، مؤيدا لمقترح النائب اكمل نجاتي بعودة وزارة التعليم الفني خاصة وأنها لن ترهق موازنة الدولة ولا تكلفها مليما واحدا.

وأشاد الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للجامعات التكنولوجية، بمقترح النائب اكمل نجاتي ، قائلا: عودة وزارة التعليم الفني سيعجل من حل مشاكل كثيرة في هذا الملف، المزدحم جدا والمتشابك مع عدة وزارة وهيئات، فكرة النائب جديرة بالدراسة والاهتمام.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، بضرورة عقد جلسة أخرى بحضور جهاز تنمية المشروعات ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن للتعرف بعمق علي مشاكل التعليم الفني وما يواجهه من أزمات.