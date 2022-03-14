وفد التنسيقية يلتقي السفير البلجيكي لدى القاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، سفير بلجيكا لدى القاهرة فرنسوا كورنا.

وبحسب بيان عن تنسيقية شباب الأحزاب، أعرب السفير البلجيكي عن تقديره لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لبلجيكا على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقى والأوروبي، ولقاء ملك بلجيكا، ورئيس الوزراء البلجيكي، وما تم تناوله من نقاط في العديد من الملفات والقضايا المختلفة.

السفير البلجيكي يبدي إعجابه بفكرة التنسيقية

كما أبدى السفير إعجابه بفكرة التنسيقية وتأثيرها في الحياة السياسية المصرية.

وأعرب وفد التنسيقية، عن تقديره للعلاقات المصرية البلجيكية على كافة المستويات.

وأكد السفير، تطلع بلاده للتعاون في عدد من المشروعات الاقتصادية الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السياحة بين البلدين تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة بعد قرب انتهاء أزمة كورونا وتوقف السياحة بين البلدين، مؤكدا أن مصر مقصد سياحي مهم للشعب البلجيكي.

ملفات التعاون الاقتصادي

وتناول الجانبان، العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك؛ من بينها ملفات التعاون الاقتصادي والسياحة والتبادل الثقافي والتعاون في مجال الطاقة.

وحضر اللقاء من جانب التنسيقية، أحمد مقلد عضو مجلس النواب، وأعضاء التنسيقية أحمد يحيى، يوستينا رامي وحسن ضوه.