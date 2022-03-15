انتداب محمد عادل رئيسا للهيئة العامة للخدمات الحكومية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بندب محمد عادل عبد المجيد، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

توجيهات وزير المالية لـ «عبد المجيد»

أعطى «معيط»، توجيهاته لـ «عبد المجيد»، باستكمال مسيرة التطوير والنهوض بدور الهيئة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في تعزيز حوكمة المنظومة المالية والإدارية، على النحو الذي يسهم في تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعي الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية، بما يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

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وأكد على ضرورة المضي في تنفيذ برامج الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الخدمات الحكومية.

يذكر أنه تم تعيين «عبد المجيد»، الحاصل على بكالوريوس التجارة، بوزارة المالية ضمن أول دفعة من أوائل خريجي الجامعات تقرر الحكومة تعيينها إذ تسلم العمل في عام 2000، وتدرج في السلم الوظيفي حتى شغل منصب مدير عام شؤون الموازنة بالمكتب الفني للوزير في عام 2016، ثم وكيلا للوزارة لشؤون المكتب الفني للوزير في 2019، ويعد من المشهود لهم بالكفاءة خلال مسيرة عمله.