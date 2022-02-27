وزير المالية: تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعي المالي لدى الطلاب

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على إرساء دعائم التواصل الفعَّال والمستدام مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب، لافتًا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعي المالي لدى الطلاب؛ بما يُسهم في تمكّينهم من المشاركة الإيجابية في تحقيق «رؤية مصر 2030» بفاعليات تشاركية على مدار العام، من خلال عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية وتعليمية تستهدف إدماجهم في الحياة العامة.

شباب الجامعات يسهمون في تحقيق «رؤية مصر 2030» بفاعليات تشاركية على مدار العام

وأشار معيط إلى ضرورة مخاطبة الشباب بلغتهم ترسيخًا لجسور التواصل الفعَّال معهم من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط مفاهيم المالية العامة؛ بما يؤهلهم لفهم برامج الحكومة والمشاركة البناءة في تحديد أولويات الإنفاق العام على ضوء الاحتياجات التنموية للمواطنين.

نائب وزير المالية عن «نادي المواطنة الفعالة»: مبادرة جيدة لتمكين الشباب

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إنَّ وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تُطلق مبادرة «نادي المواطنة الفعالة بالجامعة الأمريكية club Active citizenship» مع طلاب الجامعة الأمريكية، لتعريفهم بهيكل الوزارة ودور وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» في إشراك الشباب في صياغة رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح من خلال التقارير المبسطة التي تصدرها على ضوء الاهتمام بتفعيل مشاركة الشباب على مستوى التثقيف والشمول المالي والموازنة التشاركية، فضلًا على إدارة جلسات نقاشية مع الطلاب لتأهيل كوادر واعية وفعَّالة فى المجتمع.

جلسات نقاشية مع الطلاب لتأهيل كوادر واعية وفعَّالة فى المجتمع

وأعلنت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إنشاء صفحة تفاعلية للوحدة على فيسبوك https://www.facebook.com/FTCEUnit/ تحتوي على عدد من الفاعليات إذ من المقرر أن توفر المنصة آليات لجذب الشباب وإعطائهم فرصة لإبداء آرائهم في رؤية الدولة والاندماج مع مستهدفات الوحدة لتعزيز الشفافية والمشاركة، مشيرة إلى أهمية رفع الوعى لدى الشباب حول مفاهيم «الموازنة التشاركية»، وما تقوم به الوزارة من إصلاحات هيكلية ومالية، على نحو يسهم في تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب الواعد ليكونوا سفراء لتوعية الجمهور بمفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة، والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة وتحديد الاحتياجات التنموية وأولويات الإنفاق العام.

مسؤول المالية: إنشاء صفحة تفاعلية لوحدة «الشفافية» على «فيسبوك»

وأوضحت أنَّ الشراكة مع الجامعات تستهدف تنمية الوعي المالي لدى الشباب وتعريفهم بمهام الجهات الحكومية بالدولة على أرض الواقع، من خلال عقد دورات تدريبية وتعليمية؛ وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وأهمية دمج مبادئ التثقيف المالي والتكنولوجي وريادة الأعمال وغيرها ضمن البرامج التعليمية الحالية، مؤكّدة أنَّه خلال مناقشات «نادي المواطنة الفعالة بالجامعة الأمريكية club Active citizenship»، وجدنا ثناءً كبيرًا على جهود وزارة المالية في إشراك الطلاب بعملية إعداد الموازنة والعمل عل تنظيم حملات إعلانية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

سارة عيد: شباب الجامعة الأمريكية تفاعلوا مع «الموازنة التشاركية» بشكل جيد

ولفتت إلى أنَّها من أكثر المنصات جاذبية للفئة العمرية المستهدفة، ومقاطع فيديو قصيرة ومبسطة على تطبيق «تيك توك» و«إنستجرام» لتوصيل المعلومات للشباب بطريقة سهلة ومسلية، كما وجدنا تفاعلًا كبيرًا من شباب الجامعة الأمريكية، الذين تفاعلوا مع «الموازنة التشاركية» بشكل جيد وخرجنا بأفكار بناءة خلال جلسات «نادي المواطنة الفعالة» للتعاون المشترك بين الجامعات.

الخروج بأفكار بناءة خلال جلسات «نادى المواطنة الفعالة» للتعاون بين الجامعات

أشارت إلى أنَّ الوحدة تسعى إلى التواصل مع جامعات أخرى من خلال تبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات وجلسات تضم جامعات من محافظات مختلفة لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات لتشجيعهم على المشاركة الفعالة ودمج أفكار الشباب فى أنشطة الوحدة، مؤكّدة أننا لا ندخر جهدًا في توعية طلاب الجامعات عبر نشر فيديوهات مبسطة عن «الموازنة التشاركية» على منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره أداة جاذبة للشباب بمختلف أعمارهم، وعمل برامج خاصة بالتثقيف المالي لما لشباب الجامعات من دور كبير في تحديد الاحتياجات التنموية وأولويات الإنفاق العام.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنَّه خلال الفعاليات جرى مناقشة أفكار كثيرة خلال فعاليات «نادى المواطنة الفعالة بالجامعة الأمريكية» أبرزها دمج الطلاب مع الجهات الحكومية للتعرف أكثر على مهامهم على أرض الواقع من خلال عمل دورات تدريبية وتعليمية، وتقديم فرص للتدريب بالوحدة، واقتراح عمل مسابقة يقوم الشخص الفائز بها بالحصول على فترة تدريب صيفية مع الوزارة، والاتفاق مع الطلاب على نشر ما تم عمله ومناقشته والاتفاق عليه خلال الاجتماع باعتبارهم مؤثرين وسفراء للشفافية والمشاركة للشباب، كما يتم اختيار قادة من الطلاب لوضع هذه الأفكار المقترحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وتفاعل طلاب الجامعة الأمريكية بشكل كبير مع «الموازنة التشاركية»، وعرضوا أكثر من فكرة لتعزيز برامج التثقيف المالي ودمج أفكارهم في أنشطة الوحدة، إذ تجرى دراسة الأفكار حاليًا للاستفادة منها في تلك المجالات الواعدة، وترجمتها إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم بفاعلية فى تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد القومي وتنفيذ «رؤية مصر 2030».

مسابقات لدمج أفكار الشباب في أنشطة الوحدة.. وبرامج خاصة بالتثقيف المالي

فيما أوضح خالد حبيب مستشار الموارد البشرية، أنَّه جرى التركيز خلال الفعاليات التركيز على توضيح أهمية تفاعل شباب الجامعات في المجتمع والمشاركة، وسُبل تحقيق «رؤية مصر 2030»، من خلال مجموعة من الأنشطة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفعاليات تضمنت زيارات ميدانية للمشروعات القومية العملاقة التي تعد وزارة المالية طرفًا أصيلًا فيها بالمشاركة مع الجهات المعنية الأخرى كوزارة التخطيط ووزارة التضامن، وأبرزها مشروعات «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» وغيرها.