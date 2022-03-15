عاجل.. تعليمات جديدة من وزير الأوقاف بشأن خطة المساجد في رمضان
كتب:
إسراء سليمان
03:08 م | الثلاثاء 15 مارس 2022
مختار جمعة
كلف أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني اليوم الثلاثاء 15/3/2022م بسرعة التنسيق مع جميع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية ، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي .
درس العصر في حدود عشر دقائق
وأكد محمد مختار على ضرورة مراعاة الآتي :
1. تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط ، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط ، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.
2. أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر ، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح .
3. أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى .
تكثيف المتابعة على جميع المساجد
4. أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني .
5. أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال شهر رمضان الكريم .
6. تكليف جميع الإدارات والمديريات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني .
7. قصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن ، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة ، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.