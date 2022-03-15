وزيرة البيئة: المرأة تشهد تمكينا حقيقيا ووجودها في القضاء حلم تحقق

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في احتفالية «مايكروسوفت»، عن تعزيز دور المرأة من أجل الابتكار في قطاع التكنولوجيا تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة حيث تأتى فعاليات المؤتمر تحت شعار «Empowered women, Empowered Egypt»، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، وبمشاركة موسعة من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

المرأة المصرية كانت من أوائل من ساندت الثورات

وقالت وزيرة البيئة إنّ المرأة المصرية كانت من أوائل من ساندت الثورات التي قامت منذ قديم الأزل مطالبة بحقوقها وإتاحة الفرصة في التعليم والعمل، وتوالت الأدوار للمرأة حيث شهدت الفترة الأخيرة تمكين حقيقي للمرأة المصرية حيث وصلت نسبة المرأة بالبرلمان المصري إلى 25% وبلغت 26% بمجلس الشيوخ وهناك 7 وزيرات في الحكومة المصرية، وتزيد أكثر من ذلك ما بين نائبة وزير أو نائبة محافظ وأخيرًا تم تتويج حقوقها بوجودها في القضاء وهو حجم كبير من التمكين تم تحقيقه من خلال قيادة سياسية واعية.

وأكدت وزيرة البيئة أن على المرأة انتهاز الفرص مشيرة إلى السيدات الحاضرات واللاتي وصلن إلى مناصبهن بالتعب ومواجهة التحديات سواء على مستوى الخبرة أو التعليم أو إثبات الذات، مشيرة إلى الدور الكبير التي تقوم به المرأة في العمل على الموازنة ما بين دورها كمرأة عاملة تتطلع إلى القيادة والمناصب العليا وكونها مسئولة عن أسرة.

الدولة تحرص على دعم المرأة المصرية من خلال العديد من المبادرات

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الدولة على دعم المرأة المصرية من خلال العديد من المبادرات ومنها مبادرة «حياة كريمة»، ودعم المرأة بقري الريف المصري وصعيد مصر والمناطق النائية، مشيرة إلى أن أول تجربة رائدة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية وروث الحيوان كانت لسيدة مصرية آمنت بتلك الفكرة وسعت وراءها لاستخدامها كسماد عضوي وغاز للبيت المصري ومن هنا انتشرت فكرة وحدات «البيوجاز»، وهي فكرة قائمة على التصدي لمواجهة التغيرات المناخية في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP27.

المرأة أصبحت الآن شريكة في القطاع الخاص والمسئولية المجتمعية

وأضافت وزيرة البيئة أن المرأة المصرية أصبحت الآن شريكة في القطاع الخاص والمسئولية المجتمعية والمستجدات الدولية تحتم عليها أن تقوم تلك الشركات بمسئولياتها تجاه البيئة والعمل على الحياد الكربوني فى ظل ما يشهده العالم من طفرة كبرى في مجال التكنولوجيا والعمل على التشابك بين القطاع الخاص والمسئولية المجتمعية والبيئية لهذا القطاع واستخدام أفكار فتيات الجامعات والمدارس للعمل على التحول الأخضر والحياة الآمنة.

من جانبها أكدت المهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، اهتمام القيادة المصرية بدعم المرأة وتمكينها فى كافة المجالات، حيث يعد هذا العصر عصراً ذهبياً للمرأة المصرية، وهو ما يبدو جلياً في تشكيل الحكومة المصرية والتي تضم 7 وزيرات على درجة عالية من الكفاءة والتميز، ويتضح أيضاً في نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والهندسة سيساهم في تغير السلوكيات والثقافة نظراً للتأثير الكبير للمرأة على أفراد أسرتها، كما أصبحت مشاركة المرأة في عمليات التطوير واجباً وطنياً يقع على عاتقها، موضحةً أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية تستهدف تعزيز الأدوار القيادية للمرأة ودعم مشاركتها في كافة المجالات.