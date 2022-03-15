عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في رمضان 2022.. «القوى العاملة» توضح

بعد أسبوعين تقريبا، يهل علينا شهر رمضان المبارك، ويتزامن ذلك مع تساؤلات كثيرة بين العاملين في القطاع الخاص، عن عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في رمضان 2022، وهل ستكون هنا أي تغييرات جديدة عن العامين الماضيين منذ بدء أزمة كورونا، إذ كان النظام المتبع خلال شهري رمضان العام الماضي والعام الذي سبقه، هو نظام التناوب بين العاملين في كل قطاعات العمل، تنفيذا لتوجيهات الحكومة، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقتها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

والمفاجأة التي لا يعرفها كثير من العاملين بالقطاع الخاص، ان قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والمعروف بقانون العمل الموحد، لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في رمضان 2022، أو في غيره من أي عام، وترك واضعو مواد القانون، الأمر متروكا لأصحاب المنشآت والمؤسسات والجهات بالقطاع الخاص، يحددون عدد ساعات العمل كيفما يترائى لهم، وبما يحقق مصلحة العمل وأطراف العملية الانتاجية الثلاثة، المنشأة وصاحب العمل، والعامل بالقطاع الخاص.

قانون العمل لم يحدد عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في رمضان

ووفقا للقانون المذكور، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، والمعتاد عليه، فإن عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في رمضان 2022، ستكون 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعاة أسبوعيا، بنظام التناوب بين العاملين، سواء في الأيام أو في عدد الساعات، بما لا يخل بظروف العمل، وعملية الإنتاج ومصلحة الأطراف الثلاثة.

مراجعة عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في رمضان 2022

وفي ذات السياق، كشفت مصادر لـ«الوطن»، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لمديري مديريات القوى العاملة، وكلاء الوزارة بالمحافظات بمراجعة عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في رمضان 2022، وذلك من خلال عقد جلسات واجتماعات مع أصحاب العمل، للمساهمة في انتظام العمل، بما يحقق المصلحة العامة خلال شهر رمضان المبارك، وتأكيد دور وزارة القوى العاملة في حماية العامل وصاحب العمل في ذات الوقت، وتعريف كل منهما بحقوقه وواجباته التي ألزمه بها قانون العمل.