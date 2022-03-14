ساعات العمل في نهار رمضان بالقطاع الخاص.. 8 ساعات أو 48 ساعة أسبوعيا

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، ولم يتبق على الشهر الفضيل سوى 19 يوما، ويشغل بال العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ساعات ومواعيد العمل خلال فترة الصيام.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي، ساعات العمل في رمضان للعاملين في القطاع الخاص، في ضوء قانون 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل المصري، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو 28 مليونا تقريبا، وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ساعات العمل 8 ساعات في القطاع الخاص

ووفقا لمواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 فإن ساعات العمل المقررة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، تكون 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع، يتم تقسيمها بحسب اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل منشأة بالقطاع الخاص.

ومن المفاجآت، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يتطرق على الإطلاق إلى تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وترك الأمر لأصحاب العمل بالقطاع الخاص، والمسئولين عن إدارة هذه المنشآت بما يحقق مصلحة العمل ولا يخل بعملية الإنتاج، وحصر قانون العمل الأمر في الحفاظ على حقوق الأطراف الثلاثة المشاركين في العملية الإنتاج «منشأة العمل وصاحب العمل والعامل».

مواعيد العمل وفقا للقانون لا تزيد عن 48 ساعة في الأسبوع

بينما اقتصر تنظيم ساعات ومواعيد العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال المادتين 80 من القانون والتي نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو المسئولين عن إدارة وتشغيل المنشآت بالقطاع الخاص، وتشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، بينما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من الوزير المختص «وزير القوى العاملة».

كما نصت المادة «81»، من القانون على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال لأسباب فنية أو لظروف التشغيل.