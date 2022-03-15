عضو غرفة جدة: التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفع إلى 34% في 2021

قالت غادة غزاوي عضو غرفة تجارة وصناعة جدة، إن التبادل التجاري بين مصر والمملكة، وصل لمعدلات غير مسبوقة خلال عام 2021، لافتة إلى أن ظروف الجائحة لم تؤثر على الاستثمارات المشتركة بين البلدين، واستمر تدفق البضائع بنسبة نمو 34 في المائة خلال عام 2021 عنها في عام 2020.

1300 مشروع مصري في المملكة

وأضافت غزاوي أن المشروعات المصرية في المملكة العربية السعودية ارتفعت لتصل إلى 1300 مشروع، باستثمارات بلغت 2.5 مليار دولار، منوهة بأن هناك نحو 1000 مشروع برأسمال مصري 100% يصل حجمها إلى 1.1 مليار دولار.

ولفتت إلى أن مصر توفر مناخاً جاذباً للاستثمار الأجنبي، بشهادة المؤسسات الدولية حيث تم تصنيفها خلال عام 2021، كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في قارة أفريقيا للعام الرابع على التوالي، منوهة بأن هناك فرصاً عظيمة للاستثمار في مصر، متوقعة أن ترتفع الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة لمعدلات غير مسبوقة.

غزاوي: السعودية من أكبر الدول العربية استثمارا في مصر

ونوهت غادة غزاوي بأن المملكة من أكبر الدول العربية التي تضخ استثمارات في مصر، لافتة إلى أن عدد المشروعات السعودية في مصر وصلت لنحو 2900، تعمل في كافة المجالات الصناعية والخدمية.

وأكدت غزاوي أن الحكومة المصرية شرعت في إصلاحات اقتصادية عظيمة خلال الفترة المقبلة، مهدت البيئة المصرية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، خصوصا وهي النافذة الأهم للسوق الأفريقي الذي يستوعب المزيد من المنتجات والخدمات.