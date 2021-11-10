تقسيط رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية.. الخطوات والاستعلام

يبحث الكثيرون حول العالم عن إمكانية حصول الحجاج والمعتمرين والعمالة على خدمة تقسيط رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث عبر «جوجل» خلال اللحظات الماضية، وذلك بالتزامن مع القرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بين الحين والأخر بشأن فيروس كورونا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، ترصد إمكانية تقسيط رسوم المرافقين من عدمه على النحو التالي:

تقسيط رسوم المرافقين بالسعودية

ووفقا للصفحة الرسمية لمديرية الجوازات السعودية عبر منصة التدوينات القصيرة «تويتر»، فإنه تم الإعلان عن تقسيط سداد رسوم المرافقين في الممكلة وكيفية تقسيط الرسوم الخاصة بالمرافقين وقيمة تلك الرسوم على المرافق، كما تعمل المديريةعلى توفير كافة التسهيلات اللازمة للوافدين وخاصة الذين يتحملون أعباء مالية كبيرة في حال كان عدد المرافقين لهم كبير من الزوجة والأبناء تحت عمر الثامنة عشر وكذلك البنات، ولذلك جرى العمل بنظام جديد وهو تقسيط قيمة الرسوم في حال تجديد الإقامة للمرافق.

خطوات سداد رسوم إقامة المرافقين

- أولا يجب الدخول على موقع البنك لتابع له المقيم من بنوك المملكة المعتمدة في مديرية الجوازات.

- ثانيا يجب اختيار المدفوعات الحكومية ومنها اختيار خدمات المقيمين، وتحديد رسوم تجديد الإقامة.

- ثالثا يتم تحديد اسم المرافق المراد السداد له وقيمة السداد من خلال كتابة رقم الإقامة الخاصة به، ثم الضغط على سداد والحصول على إيصال السداد، ويجب أن يعلم المرافق أنه مع الدخول على البنك للسداد يتم اختيار نظام تقسيط المدفوعات وتحديد طريقة القسط وقيمته ووقت السداد كذلك.

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين

ويستطيع المرافق الاستعلام عن رسوم مرافقته من خلال الخطوات التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

- اختيار خدمات الجوازات ثم الانتقال إلى الاستعلامات ثم الضغط على مزيد.

- اختيار خدمة الاستعلام عن رسوم مرافقين ثم إدخال رقم الإقامة والضغط على استعلام والتعرف على كافة البيانات المتعلقة بالرسوم.

- وأخيرا في حال السداد، يتم الانتقال إلى السداد واستخدام خاصية التقسيط التي وفرتها مديرية الجوازات للتخفيف على الوافد في تجديد الإقامة على أن تتم جميع الإجراءات بشكل إلكتروني.