مراكب «الجر» تهدد أرزاق صيادي البرلس.. تؤدي لتلوث البحيرة ونفوق الأسماك

مهنة الصيد ببحيرة البرلس يعمل بها الآلاف من الصيادين من سكان قرى ومدن، الساحل بالبرلس، وبلطيم، ومطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، ولا يعرفون مهنة غيرها، مع بزوغ فجر كل يوم، يشق المئات من الصيادين طريقهم نحو البحيرة سعياً على أرزاقهم اليومية لصيد الأسماك من المسطح المائي للبحيرة، لكن مراكب الجر التي تعمل من خلال «ماتور كهربائي» تهدد أرزاقهم، حيث يستخدمها بعض الصيادين لتحقيق مكسب وفير عن غيرهم الذين يستخدمون المراكب الشراعية، على الرغم من أن استخدامها مخالف لقانون الصيد بالبحيرة، كونها محمية طبيعية.

مراكب الجر

يقول مسعد نبيل، صياد من أبناء مركز مطوبس، إن بحيرة البرلس محمية طبيعية، والمراكب المصرح للعمل بها في نطاق البحيرة شراع فقط، ولكن بعض الصيادين يقومون بالصيد عبر مراكب «الجر»، وذلك من خلال تركيب «ماكينة» دفع، لزيادة سرعة مراكب الصيد، وهو ما يخالف قانون المحميات، ويتسبب في تلوثها، ويؤدي إلى نفوق بعض الأسماك، نتيجة الزيوت التي تتسرب من «ماكينات» المراكب التي تصرف بها.

مراكب الشراع

ويشير مرزوق علي، صياد من أبناء البرلس، إلى أن عددا كبيرا من الصيادين يصطادون من بحيرة البرلس عبر مراكب الشراع، المصرح بها لعملية الصيد، ولكن المراكب المخالفة بمطور كهربائي، لها أولوية في طرح الشباك وصيد الأسماك قبل الشراعية لبطء تحركها في عمق البحيرة.

التصدي للمخالفين

وطالب بضرورة التصدي لمثل هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين، وذلك للحفاظ على البحيرة من التلوث، بهدف زيادة المخزون السمكي بالبحيرة للتكاثر حتى يعم الخير على جموع الصيادين.