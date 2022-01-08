استخراج 2 من جثامين الصيادين الـ6 المفقودين في غرق مركب بكفر الشيخ

أعلن النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، عن انتشال إثنين من جثامين صيادين البرلس، من أصل 6 مفقودين في حادث مركب البرلس، الذي غرق منذ 12 يومًا بين محافظتي دمياط وبورسعيد.

وقال النائب يونس عبد الرازق، لـ«الوطن»، إن مركبين حربيين يقومان بالبحث عن جثامين الصيادين المفقودين، وتمكنا من استخراج جثتين من المفقودين الستة، وهم في طريقهما إلى ميناء دمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ البحث عن الـ4 جثث الأخرى.

وأضاف «عبد الرازق»، أنه جارٍ البحث عن الصيادين الأربعة المفقودين، ويشارك 3 مراكب أخرى في البحث عن الصيادين: «مش هيهدى لينا بال إلا لما جثث ولادنا تطلع، وندفنهم في مقابر أسرهم».

وكان النائب قد تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أول من أمس، مطالبًا بتحريك طائرات استكشاف ومراكب حربية للبحث عن جثامين المفقودين.

مركبان تبحثان عن الجثامين

وكان الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، قد أكد على إن مركبين استكشافيين بدآ في البحث عن جثامين صيادي البرلس الستة المفقودين في حادث غرق مركب البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والذي غرق منذ 12 يوما بين محافظتي دمياط وبورسعيد.

ولفت إلى ان الدولة دفعت بالمركبين الحربيين للمساعدة في استخراج الجثامين عقب فشل كل الجهود الشعبية والتطوعية في البحث عن جثامين الصيادين، بسبب عدم وجود صخور تعلق فيها الجثامين، فضلا عن عدم طفوها على سطح المياه بسبب برودة الجو.