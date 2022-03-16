فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين سبب خطوبة إلهام عبد البديع ووليد سامي

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي، عن خطوبتهما في عيد الحب الماضي، وتم اقتصار الحفل حضره أهل العروسين فقط.

وكشفت الفنانة إلهام عبد البديع خلال ندوتها في «الوطن»، عن كواليس تعارفهما ببعض قائلة: «كنت في العرض الخاص لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وفجاة لقيت حد بيبصلي، فقولت إيه ده ماله عايز إيه، لحد ما في حد من صحابنا عارفنا ببعض، وبدأنا نتكلم مع بعض كتير وبعد كدا بقينا صحاب».

وليد سامي: إلهام عبد البديع خطفتني من أول نظرة

وأضاف وليد سامي خلال ندوته في «الوطن»، أن إلهام عبد البديع خطفته من أول نظرة، لأنها كانت تلمع وسط الحضور، موضحا:«أول ماشوفتها قولت هي دي خلاص خلاص، كانت حاجة حلوة كدا في وسط الناس».

مشاركة إلهام عبد البديع في مسلسل «عالم تاني»

وتواصل إلهام عبد البديع تصوير مسلسل «عالم تاني»، بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، سميرة صدقي، فراس سعيد، صوفية، تميم عبده، مروة عبدالمنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش، ومن إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

وتدور أحداث المسلسل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض «نغم» عازفة البيانو لحادث يغير حياتها رأسا على عقب لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس إليها سواء كان زوجا أو صديقة أو أخا، فهي أشبه بعصفورة تحارب وحوشا كاسرة فهل ستنجح في هزيمة الوحوش؟ هذا التساؤل ستجيب عنه الأحداث وتحدده قدرتها على الاحتمال.