حمادة هلال يحتفل بخطوبة إلهام عبد البديع على المسرح بحفله في بورتو سعيد

أحيا النجم حمادة هلال، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية الضخمة، وذلك بمنطقة «بورتو سعيد»، بحضور حشد كبير يقدر بالآلاف من محبيه ومعجبيه الذين تفاعلوا مع أغنياته في الحفل.

تفاصيل حفل حمادة هلال

وشهد الحفل تدفقا كبيرا من الجمهور على المسرح لحضور الحفل منذ الساعات الأولى من اليوم، والذين استقبلوه بالهتافات وموجات حارة من التصفيق فور صعوده على خشبة المسرح، وأدى التكدس الجماهيري الضخم لحضور الحفل إلى إعلان النجم حمادة هلال بإقامة حفل آخر في نفس المكان لاستقبال محبيه وجمهوره في وقت لاحق سيعلن عن تفاصيله للجميع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقدم حمادة هلال، باقة متنوعة ومميزة من أغنياته الشهيرة ما بين قديمة وجديدة من الأعمال الناجحة، ومنها «بحبك آخر حاجة» و«جمالها» و«مش هقول» و«اشرب شاي»، وغيرها مما أشعل حماس جمهوره على مدار ساعتين.

حمادة هلال وخطوبة إلهام عبد البديع

ومن اللقطات الرومانسية التي شهدها الحفل، احتفال الفنان حماد هلال، بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي، حيث طلب منهما الصعود على المسرح خلال الحفل والاحتفال مع الجمهور بهذه المناسبة السعيدة، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من قبل جمهور الحفل، وذلك على أنغام أغنيته الشهيرة «لما بتلمسني».

على صعيد آخر، ينشغل حمادة هلال حاليا بتصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، والمقرر عرضه رمضان المقبل، ويشاركه البطولة كل من هبة مجدي، وكمال أبورية، ولاء الشريف، أحمد فؤاد سليم.

وعرض الجزء الأول من مسلسل «المداح» برمضان الماضي، وهو تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي.