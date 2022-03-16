«فوكس نيوز» تعلن مقتل صحفية ومصور في كييف

قُتل صحفيان من قناة فوكس نيوزهما الصحفية أولكساندرا كوفشينوفا، والمصور بيير زاكريفسكي، في هجوم وقع خارج كييف وأدى إلى إصابة المراسل بنيامين هول، حسبما أكدت الشبكة الأمريكية وصحفييها، وأعلنت قناة فوكس نيوز في بيان فقط وفاة المواطن الأيرلندي زاكريفسكي، كما أكد مسؤولون أوكرانيون ومراسلو فوكس نيوز مقتل كوفشينوفا في الهجوم.

قصف مدفعي روسي أصاب فريق فوكس نيوز

وذكر موقع kp.ua الأوكراني أن زاكريفسكي ، 55 عامًا ، وكوفشينوفا ، 24 عامًا ، لقيا حتفهما نتيجة قصف مدفعي شنته القوات الروسية في الجزء الشمالي الشرقي من قرية جورنكا، وتأتي هذه الأنباء في أعقاب مقتل برنت رينو ، المخرج الأمريكي في أوكرانيا يوم الأحد الماضي، بعد إطلاق النار عليه في منطقة بالقرب من المكان الذي تعرض فيه صحفيو فوكس نيوز للهجوم. وكانت قناة فوكس نيوز قد أعلنت إصابة المراسل بنيامين هول، بأن المراسل أصيب أثناء تجمع إخباري خارج كييف في أوكرانيا.

فوكس نيوز تنعى صحفييها

وكتبت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس نيوز ميديا، في بيان: «الصحفية أوليكساندرا ساشا كوفشينوفا قُتلت أيضًا جنبًا إلى جنب مع مصورنا بيير زاكريفسكي عندما أصيبت سيارتهم بنيران أثناء تواجدهم في الميدان مع بنيامين هول، وكانت ساشا تبلغ من العمر 24 عامًا فقط وكانت تعمل كمستشار لنا في أوكرانيا. كانت تساعد أطقمنا على التنقل في كييف والمنطقة المحيطة أثناء جمع المعلومات والتحدث إلى المصادر. لقد كانت موهوبة بشكل لا يصدق وقضت أسابيع في العمل مباشرة مع فريقنا بأكمله هناك ، وتعمل على مدار الساعة للتأكد من أن العالم يعرف ما كان يحدث في بلدها».

وتابعت «سكوت» في البيان: «أخبرني فريقنا في أوكرانيا أن ساشا كانت شغوفة بالموسيقى والفنون والتصوير وكان من دواعي سروري العمل معها. قضى العديد من مراسلينا ومنتجينا أيامًا طويلة معها في نقل الأخبار وتعرفوا عليها شخصيًا، ووصفوها بأنها مجتهدة ومضحكة ولطيفة وشجاعة، وكان حلمها هو ربط الناس حول العالم وإخبار قصصهم وقد حققت ذلك من خلال صحافتها، لقد توقفنا عن تقديم هذه الأخبار المدمرة في وقت سابق اليوم احترامًا لعائلتها التي كنا على اتصال بها طوال الوقت ونوسعها، تعازينا الحارة لهم».