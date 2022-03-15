رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا والتشيك يجتمعون في كييف.. ورسائل غاضبة إلى موسكو

وصل رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك بالقطار إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

شميهال يشيد بشجاعة الأصدقاء

وقال «شميهال» على تويتر إن رؤساء الوزراء وصلوا إلى المدينة نيابة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بـ«شجاعة الأصدقاء الحقيقيين»، وأضاف أن الزعماء سيناقشون دعم أوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا.

رسالة رئيس وزراء بولندا

كما قام رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي بنشر صور تظهره في محادثة مع رؤساء الوزراء الزائرين الآخرين، ومكتوب تحتها: «هنا، في كييف التي مزقتها الحرب، يصنع التاريخ، وهنا تقاتل الحرية ضد عالم الاستبداد، وهنا يعلق مستقبلنا جميعًا على المحك، الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا، التي يمكنها الاعتماد على مساعدة أصدقائها، لقد أوصلنا هذه الرسالة إلى كييف اليوم».