الملحن حامد هاشم في أول تعاون فني يجمعه بالفنانة «نوال» الكويتية

أعلن الملحن حامد هاشم عن أول تعاون فني يجمعه بالفنانة نوال الكويتية، إذ بدأ في تنفيذ الموسيقى والألحان الخاصة بأغنيتها الجديدة، ومن المقرر أن تعلن نوال الكويتية خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذا التعاون بشكل أكبر، وذلك خلال بيان صحفي.

نوال الكويتية تعبر عن سعادتها بالتعاون مع الملحن حامد هاشم

كما أعربت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها الشديدة بهذا التعاون لكون الملحن حامد هاشم يمتلك زمام الأدوات الفنية للحن الشرقي والخليجي على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن العمل الذي يجري تنفيذه من كلمات مشرف العتابي، ومن توزيع نور هاشم وتحت إشراف الأستاذ والملحن مشعل العروج.

انطلاقة جديدة للملحن حامد هاشم مع أعمال الخليج

ويعد هذا العمل الذي يجمعه بالفنانة نوال الكويتية، بمثابة انطلاقة جديدة للملحن حامد هاشم لأعمال جديدة مع عدد من النجوم الخليجيين سيتم التصريح عنها قريبا.

نوال الكويتية تحيي عرض موسيقى في الرياض

وكانت الفنانة نوال الكويتية أحيت مؤخرًا حفلا غنائيًا في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض، احتفالا بالعيد الوطني الكويتي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين الكويتيين والخليجيين، حيث قدموا عرضا موسيقيا بعنوان «ليلة في حب الكويت».

معلومات حامد هاشم

يشغل الملحن حامد هاشم حاليًا منصب إدارة أعمال الفنان أصيل أبو بكر، كما أنه حصل الملحن حامد هاشم على شهادة البكالوريوس في الموسيقى الشرقية بدرجة امتياز من المعهد الوطني للموسيقي بجامعة اليرموك، ونجح خلال الفترة الماضية أن يثبت نفسه وسط كبار الملحنين، ويستعد الفترة المقبلة لتقديم أعمال متنوعة لعدد من كبار النجوم.