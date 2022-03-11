الفنان الشاب يوسف عمرو يكشف تفاصيل دوره في فيلم «العنكبوت»

تعاقد الفنان الشاب يوسف عمرو، على المشاركة في «العنكبوت»، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، محمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وقال الفنان الصاعد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد بالمشاركة في فيلم «العنكبوت»، وبالأخص مع أبطال العمل، لأنهم نجومه المفضلين، كما أنه تحمس لقبول الدور بسبب فكرته المختلفة، مشيرا إلى أنه تدرب علي مشاهد الأكشن حتى يتمكن من أداء دوره بإتقان، مؤكدا أن الفيلم يتميز بالإثارة.

يوسف عمرو يكشف تفاصيل دوره في «العنكبوت»

وأضاف الفنان الشاب، أن دوره في الفيلم سيكون أحد أفراد منظمة المافيا، التي تتعاون مع ظافر العابدين من أجل مطاردة شقيقه أحمد السقا، لتدور بعدها العديد من الحروب والصراعات بين الطرفين.

وتدور أحداث فيلم «العنكبوت» في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة، إذ يروي قصة تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها، ويقع في العديد من المشكلات والمطاردات من قبل الشرطة، وسيعرض في السينمات خلال عيد الفطر.

مشاركة يوسف عمرو في فيلم حامل اللقب

ويذكر أن آخر أعمال الفنان الصاعد يوسف عمرو، هي مشاركته في فيلم «حامل اللقب»، بطولة كل من هشام ماجد ودينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فهمي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، ومن تأليف هشام ماجد، ومن إخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث فيلم «حامل اللقب»، حول حياة لاعب كرة قدم، وزوجته التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجان لسنوات عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يجدا مفاجأة غير متوقعة في انتظارهما بعد حدوث أمر غير طبيعي.