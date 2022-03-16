عاجل.. مجلس الوزراء يفوّض «التموين» لوضع آلية تسعير الخبز الحر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

الحكومة تدعم مزارعي القمح بحافز استثنائي

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي، والتي جاءت كما يلي:

حافز القمح

- 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

- 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط.

- 885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.